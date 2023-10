Almirante venció a Temperley 2 a 0 en un partido lleno de polémicas. Este gol de Leandro Guzmán a los 43 minutos es para VAR porque no se nota bien si la pelota traspasó la línea del arco antes de ser atajada por el arquero Jerónimo Pourtau.

Además, el árbitro Diego Ceballos quedó en el ojo de la tormenta por las dos expulsiones a los jugadores del "Gasolero", Nicolás Demartini y Gastón Bojanich, además de los seis amonestados del equipo del Sur. El otro gol del Mirasol lo hizo José Escurra a 20 minutos del final.

Golazo de Escurra

Así, Almirante enfrentará a Independiente Rivadavia, que el domingo le ganó el clásico de Mendoza a Maipú de visitante. La final se disputará, en principio, el sábado 28 de octubre, en estadio neutral.

Cruces del Reducido de la Primera Nacional



Agropecuario vs. Ferro

Chacarita vs. Temperley

San Martín (T) vs. Riestra

Estudiantes (RC) vs. Mitre (SdE)

Quilmes vs. Gimnasia (M)

Atlético Rafaela vs. Defensores de Belgrano

Deportivo Maipú vs. San Martín (SJ)