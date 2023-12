La FIFA anunció los tres arqueros ternados para el premio The Best 2023 y Emiliano Martínez, ganador del Trofeo Yashin en la gala del Balón de Oro, no está. ¿Quiénes son los tres arqueros que podrían recibir el premio? Eel brasileño Ederson, del Manchester City), el belga Thibaut Courtois, de Real Madrid; y el marroquí Yassine Bono, de Sevilla.

Está bien, Ederson fue decisivo en el triplete que el Manhester City de Pep Guardiola conquistó en 2023 con Champions League, Premier League y Copa de la FA. En tanto, Courtois, previo a sufrir la grave lesión del ligamento cruzado en agosto, estuvo notable en la conquista de Real Madrid en la Copa del Rey. Y Bono, arquero del histórico Mundial que hizo la Selección de Marruecos en Qatar 2022, se coronó con Sevilla en la Europa League por séptima vez. Ahora está en Arabia Saudita.

Lionel Messi y Julián Álvarez son los dos argentinos nominados a los premios The Best. La ceremonia se celebrará en Londres el próximo 15 de enero. Y las redes estallaron.