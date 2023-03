El premio The Best a mejor entrenador del mundo fue para Lionel Scaloni y las repercusiones siguen. Le preguntaron a Alfio Basile, quien fue uno de los más críticos con su designación al frente de la Selección tras la salida de Jorge Sampaoli.

Y ‘Coco’ no dio vueltas: “A Scaloni le diría que nos rompió la cola a todos los técnicos que opinábamos distinto“. Y agregó: "Le diría que lo admiro mucho y me gusta la humildad que tiene".

Basile reveló que vio la gala en París y lagrimeó: “Nosotros tuvimos a Maradona y Messi, yo venía de los tiempos de Pelé. Cuando hicieron ayer el homenaje, me emocioné. Se me cayeron unos lagrimones, me aflojé como loco. Jugué contra él tres, cuatro veces. Era un monstruo. Una vez nos hizo un golazo en cancha de Palmeiras, Santos-Racing en Copa Mercosur. Centro al segundo palo que me sobra, la baja de pecho y cuando voy con la suela a sacar la pelota me hace tac, para la derecha y la colgó del ángulo".



Y remató: "Pelé, Maradona y Messi son monstruos”.