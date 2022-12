“Hay que alentar a la Selección oh oh… hay que alentar hasta la muerte, porque Argentina yo la quiero porque es un sentimiento, lo llevo en el corazón… y no me importa lo que digan esos putos periodistas la puta que lo parió”.



Eso reza la bella poesía hecha canción que este plantel, especialmente esta Argentina campeona del mundo, le dedica cada vez que puede a aquellos que la criticaron con fiereza.

Esta vez la cantaron ante los ojos de los periodistas, en el mismísimo pasillo de prensa donde la atendieron durante todo el Mundial.