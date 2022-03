"¿Es una pregunta o una opinión tuya?", repreguntó Marcelo Gallardo en plena conferencia de prensa tras la derrota ante Boca en el Superclásico.

El Muñeco cruzó a un periodista que sugirió caerle con todo a Leandro González Pirez por su grave error -compartido con Armani- en el gol de Villa; además de cuestionar que River juegue solo con Julián Álvarez de delantero.

Así le contestó Marcelo: "Muchos piensan... Hablá por vos. Hay que mantener la serenidad, tranquilo. A mí no me confunden estas situaciones, una derrota, un resultado adverso. Tranquilidad. Serenidad, te pido serenidad. Serenidad, te pido serenidad. Hay que tener serenidad. No voy a hacer una crítica para que estés contento con tu pregunta. Suelo ser muy autocrítico conmigo y mi equipo. Defiendo a mis jugadores y en el error, más todavía".