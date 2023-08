En San Pablo, Newell's cayó ante Corinthians por 2-1 en la ida de los octavos de la Copa Sudamericana, y el Gringo Heinze vivió en conferencia de prensa post partido un tenso cruce con un periodista. “Sos un maleducado, Gabriel”, le dijo el colega.

La pregunta del cronista apuntó a la particular situación que vivió el juvenil Lisandro Montenegro, que ingresó a los 14 minutos del segundo tiempo y salió a seis minutos del final del partido. Heinze lo explicó así: "Yo puse el 4-4-2... tenía que elegir uno, me imagino que me lo decís porque lo puse y lo saqué, ¿no? Eso a mi no me cambia, yo estoy acá para hacer lo mejor para el colectivo. Si tengo que hacer lo mejor para el colectivo, lo voy a hacer y le pediré disculpas. Ellos pusieron dos medios y (allí el periodista lo interrumpe) ¿Me dejas terminar? ¿Me dejas terminar mi respuesta o no te interesa?", le dijo Heinze.

"No te molestes, no te molestes. No te enojes, digo", dijo el periodista, y cuando Heinze remotó su explicación, volvió la interrupción. Tensión. "Bueno, bueno, ya está entonces. ¿Qué querés que te explique si no me dejás explicar", se justificó el DT.

Y el periodista lanzó: "No, yo te dejo explicar... sos maleducado, Gabriel. Sos un maleducado. Estamos hablando bien, si desconozco el tema por algo te pregunto". Heinze retrucó: "¿Cómo voy a ser yo el maleducado si yo estoy hablando y vos sos el que me interrumpís?". “¡Pero dejame explicártelo y vos me interrumpís. ¿Cómo te voy a faltar el respeto si no me dejas terminar? Te estaba explicando eso, porque estábamos jugando con dos medios. Nada más, pero no me dejas explicar. ¿Cómo te voy a faltar el respeto?”.

Y concluyó: "Yo no soy un maleducado, eh. No te equivoques. Yo estaba hablando y vos me interrumpís".

En la semana se volverán a cruzar en el predio de Newell's, lo mismo que el equipo ante Corinthians en el Coloso Marcelo Bielsa, el próximo martes a las 21:30 horas.