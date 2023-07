La revolución Cavani ya se vive en Boca y su gente empezó a disfrutar el nuevo nuevo refuerzo. Antes de ser presentado ante los hinchas Xeneizes, el uruguayo participó de una conferencia de prensa junto a Jorge Amor Ameal (presidente de Boca) y Marcelo Delgado (parte del Consejo de Fútbol) y dejó varias frases vinculadas a esta nueva etapa de su carrera.

“Jugar con esta camiseta es una responsabilidad muy grande. Estoy en los últimos pasos de mi carrera y me da la motivación para seguir en el fútbol, Vivo de los desafíos y emociones de lo que significa entrar a la cancha. Quiero dar lo mejor en lo que pueden ser los últimos años de mi carrera”, expresó Cavani ante los periodistas.

"Las charlas con Riquelme se habían hecho de amistad, teníamos una linda relación y yo creo que las cosas se dan cuando se tienen que dar. Él me demostró confianza. Uno a veces toma ciertas decisiones, hoy se tomó la decisión de venir acá. Fue hoy porque quería volver cerca de casa y no hay país más parecido al nuestro que sea Argentina y no hay club como Boca para seguir con los pasos de mi carrera”, aseguró.

Sobre su rol en el equipo, planteó: “En mi carrera me tocó jugar de diferentes maneras, si querés puedo jugar de central de lateral, puedo bromear un poco. Donde más me gusta jugar es dentro del área, un poco por todo, pero estar cerca del área y con la experiencia de tantos años es donde me he sentido más cómodo y si hay quedar una mano, lo haré”.