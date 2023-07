El Kily González explotó en conferencia de prensa cuando le preguntaron por el polémico gol que le anularon a su jugador, Claudio Corvalán vía VAR, que desató la bronca y los memes en las redes por cómo se trazaron las líneas para no convalidarlo en el partido entre Unión y Boca que terminó sin goles en el estadio 15 de abril de Santa Fe.

"¿Qué piensan ustedes? Mucho no hay que decir... La verdad, hablamos tanto del VAR... Veo imágenes de cómo está tirada la línea y da risa. Da risa", dijo Cristian. Y disparó: “Acá nosotros nos estamos jugando muchísimas cosas. Hay una hinchada que estamos sufriendo una situación, que necesitamos los puntos... No me gusta que me roben. Que no me regalen nada, pero no me gusta que me roben”.

El Kily agregó que "fue un gol totalmente lícito" y que "lo vio toda la Argentina". Y concluyó: "Nos sacaron dos puntos. Por más que diga lo que diga, ya nos los sacaron. No nos vamos a quedar callados, hay que manifestarse. Hay mucha bronca adentro del vestuario. Ojalá no vuelva a suceder".

El cruce con el árbitro en pleno partido tras el gol anulado