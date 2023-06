Messi jugará en Miami y su amigo íntimo estalló: "En Barcelona querían hacerlo quedar mal"

Este miércoles, Lionel Messi confirmó que jugará en el Inter de Miami, el club de la MLS de Estados Unidos.

Tras las negociaciones fallidas con el Barcelona FC, el capitán argentino brindó definiciones en entrevistas exclusivas con Mundo Deportivo y Sport.es sobre el futuro de su carrera.

Casi en simultaneo, y mientras el mundo entero se enteraba de esta novedad, uno de sus mejores amigos cargó contra de la dirigencia del club español a partir de cómo se gestaron las negociaciones para intentar cerrar su regreso.

"Querían hacerlo quedar mal", expresa el mensaje publicado en redes sociales mediante una historia de instagram, Alessandro, uno de los mejores amigos del rosarino.

“Anímicamente Leo está otra vez destrozado. El Barcelona lleva dos meses prometiendo a el y Antonela que era posible que volvieran a Barcelona y que todo estaría arreglado en el mes de Mayo y no sucedió", comentó en sus posteos.

"También porque querían hacerlo quedar mal diciendo que si el volvía a Barcelona era porque es su decisión no volver, y no es verdad", agregó.

En otra publicación, recordó lo que sucedió hace dos años, cuando dejó el club: "Hoy se tiene esa sensación, el desgaste ya es muy grande, no vale la pena estirarlo más, para que estirar un sin sentido".

Y luego les deseó que "ojalá la vida nunca les cobre lo que Leo está sufriendo".

"Se trabajó muy duro por parte de todos doce meses y él hizo muchos sacrificios que al final, no sirvieron para nada. No es problema de dinero, es de confianza. No prometas algo que no puedas cumplir y menos al mejor de todos los tiempos", concluyó