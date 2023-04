“Doman no está, Doman se fue, Doman se escapa de tu vida…”, así comienza la canción que se viralizó en redes al ritmo de ¿Y si te como a besos?, de Nek. Con esta letra se burlan del momento de Independiente, tras la renuncia de su presidente y la jugada del PRO en el club.



La letra de la canción



"Doman no está, Doman se fue, Doman se escapa de tu vida

Vos que lo votás, preguntás por qué echaste a Moyano y no hay salida

Grondona vuelve a tu recuerdo lo querés resucitar

Dónde está el Kun

Y si viene el descenso otra vez, ya no alcanzan las copas no lo sé

Ya no hay a quién silbar, explíquenles

Les queda irse despacio a la B… a la B"