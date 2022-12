El texto de la publicidad de la cerveza Schneider que es viral en redes:



"La lógica nos dice que el fútbol es un juego, nada más, no te puede cambiar la vida lo que pase en esos 90 minutos

La lógica nos dice que en un simple partido no se juega el orgullo de un país, es solo fútbol

Para la lógica no deberías acordarte de goles que se hicieron hace décadas ¿ de qué te srive?

La lógica dice que no podés sentir amor por alguien que ni sabe cómo te llamas

La lógica dice que no podemos lelnar estadios en Qatar, que las palpitaciones de tu corazón no se pueden descontrolar solo por ver a un tipo caminando hacia un punto gol

que no podemos llorar por un gol



¿Sabés qué? Esa misma lógica nos dijo hace cuatro años que no teníamos que ser sponsor de la Selección, que se estaban bajando todos, que el único técnico que la quería entrenar no había entrenado a nadie, que los jugadores tenían una mochila demasiada pesado, que era imposible que les fuera bien…



Hoy, cuando la lógica fría y altanerada nos mira esperando que todo esto se caiga para tener razón, nosotros le decimos: ¿qué mirás boba? Andá pa' allá".

Remata con el nombre de la marca y esta frase “ilógicamente sponsor de nuestra selección”.