Alejandro Fantino volvió a ser tendencia y esta vez no porque ESPN lo echó tras sus críticas a Sebastián Vignolo y Mariano Closs. El conductor logró un notable momento radial, guste o no, al relatar un imaginario penal que Agustín Rossi -sí, el arquero de Boca que no está en los planes de Lionel Scaloni- le ataja a Neymar.

Fantino emuló una transmisión emotiva y dramática de radio, en un contexto de semifinales del Mundial ante Brasil, con Alemania ya clasificado a la final. Y las redes reaccionaron: