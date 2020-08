El distrito de Tres de Febrero, en medio del conurbano bonaerense, lanzó una particular e impactante campaña destinada a concientizar sobre la necesidad de respetar y hacer respetar las medidas que deben tomar los vecinos para evitar la propagación del COVID-19.

Pero no se trata de un video. Estudiantes y profesores de la Escuela Municipal de Árbitros, dependiente de la Secretaría de Deportes, sale a recorrer las calles para "amonestar" a las personas que no usan barbijo o no respetan la distancia social.

"¡Que no te saquen amarilla! Para ganarle al coronavirus por goleada respetá las nuevas reglas de juego", es el lema de la campaña municipal.