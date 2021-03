Tomás Orduna es infectólogo y miembro del equipo de asesores de Alberto Fernández, ha tomado notoriedad en esta pandemia por se fuente de consulta permanente, incluso porque debió tolerar la intolerancia de Fabián Doman al aire.

Orduna es jefe del Servicio de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Muñiz. Este miércoles, aseguróno saber "si estamos en el peor momento" por el ascenso de los casos de coronavirus y dijo que "lo que ocurra dependerá de nosotros" al insistir en la importancia de los cuidados y en respetar las burbujas de contactos.



En diálogo con Radio El Destape, afirmó: "No sé si es el peor momento, estamos comenzando el ascenso de casos, lo que ocurra para que sea mejor o peor depende de nosotros".

La suba de casos

El infectólogo sostuvo que "si no hacemos algo, estos casos pueden seguir" porque "es una curva ascendente y hay que hacer algo para que cambie de rumbo".



E insistió: "Mañana pueden ser 14 mil, después 16 mil, porque ya tenemos gran circulación comunitaria sobre todo en los grandes aglomerados como CABA y el AMBA".



Orduna dijo que "por suerte la curva de mortalidad no sigue a la curva a la de los casos, aunque hablamos de (un promedio de) 120 muertes (diarias) y cada una importa". Y sostuvo que los contagios de Covid-19 se trasladaron a personas más jóvenes, lo que determina que sean cuadros menos graves.



Sin embargo, estimó que "si tenemos demasiada circulación comunitaria eso llega a los que no están protegidos por la vacuna, a los adultos mayores, a las personas con diabetes", por lo que remarcó la importancia de mantener los cuidados, como el uso de barbijos, la distancia de dos metros y el lavado de manos.



Por otra parte, afirmó que ya se tomaron algunas medidas para prevenir contagios, y señaló que las mismas "tienen que contemplar lo sanitario, la salud mental, la salud social y económica de la población".



Los viajes en Semana Santa



"Por lo que quedó de la ola anterior, como las muertes, las pymes que cerraron, la repercusión que tuvo en la industria y el turismo, ahora estamos pidiendo a la gente que hago lo menos posible, pero no se cerró el turismo por Semana Santa", apuntó.



Sobre los viajes en el feriado largo que comienza este jueves, Orduna reiteró que se pide "que se mantengan dentro de la burbuja" ya que lo que "más preocupa no es la gente que se va, sino las aglomeraciones".

Las clases

Para Orduna en las escuelas se cumplen todos los protocolos, con lo cual la presencialidad no es responsable de la suba.



Con respecto a la incidencia de las clases presenciales en el aumento de casos, expresó que "los niños se contagian y contagian, y si bien en su mayoría tienen cuadro leves, cada tanto hay que lamentar situaciones clínicas como un cuadro de inflamación global que tiene repercusión en varios órganos, pero por suerte con una bajísima incidencia".



"También tenemos la vectorización que los niños producen, porque los niños transmiten la enfermedad. Un niño que lo adquiere en la casa de su amigo por contacto con otro familiar y vuelve a la casa, quizás seis días después contagia al abuelo; por eso la burbuja es importante", indicó.



Aunque desestimó que la presencialidad en las escuelas sea la única responsable de los aumentos de casos, el infectólogo dijo que los contagios no se producen en las escuelas.



Y concluyó: "Adentro se cumplen los protocolos y la distancia; el problema es todo lo pericolegio, el aglomeramiento de los padres y la juntada de los chicos fuera de la escuela".