Para mantener la felicidad a partir de los 40, es crucial conocer las claves para seguir cultivando sonrisas duraderas y sentirse bien. Descubre los secretos para ser feliz después de esa edad de la mano de un experto de la Universidad de Harvard.

Contrariamente a la creencia popular, la felicidad no es exclusiva de la juventud y no disminuye con el tiempo, a pesar de la percepción generalizada de que después de los 40 años esta tiende a decrecer notablemente.

Cuáles son los consejos de Harvard para ser feliz después de los 40 años

Los 10 consejos útiles de Harvard para transformar la perspectiva de los 40 años en algo positivo:

Practica el autocuidado: Dedica tiempo para reflexionar sobre tus necesidades y deseos. Priorizarte no es egoísta, es esencial para tu bienestar. Reconoce los cambios: Acepta los cambios en tu vida, ya sean positivos o negativos. La autoconciencia te ayudará a adaptarte mejor a ellos. Aprende algo nuevo: Mantén tu mente activa y emocionada aprendiendo algo nuevo. Desde idiomas hasta habilidades prácticas, la educación continua puede rejuvenecer tu perspectiva. Cultiva relaciones significativas: Las conexiones sociales son fundamentales para la salud mental. Cultiva relaciones significativas con amigos y familiares para sentirte apoyado y acompañado. Fortalece tu relación de pareja: Dedica tiempo y esfuerzo a tu relación. Comunica tus necesidades y encuentra formas de mantener viva la chispa romántica. Mantente activo: Encuentra formas emocionantes de mantenerte en forma. Explora nuevas actividades físicas para mantener tu cuerpo y mente en movimiento. Adopta hábitos saludables: Realiza pequeños cambios en tu estilo de vida para mejorar tu salud. Desde beber más agua hasta hacer ejercicio regularmente, cada paso cuenta. Disfruta de la naturaleza: El contacto con la naturaleza tiene un impacto positivo en el bienestar mental. Dedica tiempo a disfrutar del aire fresco y la belleza natural. Encuentra una pasión: Descubre una pasión y dedica tiempo a desarrollarla. Desde proyectos creativos hasta emprendimientos empresariales, sigue tus intereses con entusiasmo. Considera la terapia: No temas buscar ayuda profesional. La terapia puede ser beneficiosa en momentos de transición y reflexión, ofreciéndote apoyo y orientación.

Otras recomendaciones para ver a los 40 años como algo positivo

El profesor Arthur C. Brooks de la Universidad de Harvard destacó en su obra "From Strength to Strength" que en Occidente podemos aprender de la cultura oriental, proponiendo poner en práctica lo siguiente: