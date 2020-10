El primer argentino en recibir esa vacuna experimental vaticinó que la pandemia "pronto será un recuerdo". Se llama Pablo Andrés Berra y este viernes conversó con Télam.

"Estoy muy contento y esperanzado por las últimas noticias que se dieron a conocer sobre que la Agencia Europea de Medicamentos realizará una revisión acelerada del prototipo de la vacuna de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AztraZeneca", dijo.



El hombre, nacido en Lomas de Zamora pero criado en Santiago del Estero, vive hace varios años en Sudáfrica. Allí se alistó como voluntario de esta vacuna: "Ya llevo tres meses como voluntario y esta noticia sería el último paso antes de su aprobación, así que estoy muy contento de que ya estemos llegando al final del túnel".



"Una vez que termine esta revisión se aprobaría la vacuna y comenzaría con Inglaterra y ese mismo día los demás países pueden empezar a probarla, por lo que confío plenamente en esta vacuna y ojalá sea pronto su aprobación", dijo.



En cuanto a su proceso como voluntario, explicó a Télam: "todo va saliendo bastante bien, fui 14 lunes seguidos al laboratorio de Wits aquí en Sudáfrica y todos los resultados siempre fueron muy buenos, ya que cada lunes me hacían hisopados y análisis".



En ese sentido añadió: "ahora tengo como unas vacaciones de controles, porque hasta enero no vuelvo a ir al laboratorio porque ya he cumplido con todas las etapas que eran necesarias cumplir".



"Hace un mes que me pusieron la segunda y última dosis, a pesar de no ir al laboratorio sigo con el control vía celular, donde debo ir comentando si hay algo fuera de la común o si cambio mi rutina", manifestó y destacó que hasta ahora "todo va saliendo perfecto y estoy contento".



Berra se mostró esperanzado con la vacuna Oxford, aunque también dijo que las demás que están en la última fase "van bastante bien; así que en buenahora, por lo que confío que pronto saldremos de esa pandemia y que esto sea nada más que un recuerdo".



El argentino dijo que los controles seguirán hasta enero, por más que "la vacuna sea aprobada antes, ya que se cree que puede ser antes de fin de año, yo igual tengo que seguir yendo en enero, porque aún falta saber qué tiempo de duración tienen los anticuerpos y si llegara a ver algún problema".



Al ser consultado sobre los que descreen de la eficacia o seguridad de la vacuna, Berra aseguró: "yo le tengo mucha confianza a esta vacuna de Oxford, a pesar de que hubo un par de interrupciones, pero es lo normal que estas cosas pasen, porque somos más de 30 mil los voluntarios y puede ser que alguno tenga que ser hospitalizado".



En ese aspecto detalló que "la primera pausa que tuvo la vacuna de Oxford, que no tuvo mucha repercusión en los medios, fue a principios de julio porque un voluntario de Inglaterra tuvo un problemita de salud y un grupo de médicos independientes determinó que no tenía nada que ver con la vacuna, le dieron el alta y todo bien".



"Luego pasó de vuelta hace unas semanas en donde una mujer ha tenido que ser hospitalizada y como en el primer caso un comité independiente determinó que la vacuna es fiable y se siguió con el proceso de vacunación", comentó.



"Y capaz que esto vuelva a pasar, somos muchísimos voluntarios y alguno por algún motivo puede ser hospitalizado y seguramente, si pasa, Oxford volverá a pausar la vacunación y analizar que pasó y después seguir", sostuvo.