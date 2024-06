Franco Spitale sorprendió a propios y extraños durante el Millionaire Maker, uno de los torneos más importantes de la Serie Mundial de Póker a nivel internacional (WSOP).

Spitale tenía un As y un 10, y su oponente un par de 2, con un 51% de probabilidades de ganar. Al ir al All In, comenzó a producirse el milagro.

Para invocar a ala suerte el argentino se juntó con sus amigos y empezaron a cantar el ‘Messi, Messi’ como si estuvieran en una cancha de fútbol.

“Estamos a un 10. Que venga un Maradona. Sería épico cerrar con un Maradona como campeón al señor Spitale”, comentó el relator español cuando aguardaban las últimas cartas.

Primero hubo un 5, un 2 y un 10, que beneficiaba a ambos por igual, aunque un poco más a Carey que pasó a tener una pierna de dos, ante un par de diez, dejando un porcentaje de triunfar de 97 a 3 en contra para Spitale.

Un As renovó las esperanzas del argentino, que pasó a tener un 9% de probabilidades contra un 91% al tener un doble par. Solo un 10 o un As le darían el triunfo por full.

Con el ‘Messi, Messi’ a todo pulmón se abrió la última carta: un As de diamantes que permitió un Full de ases y dieces para vencer al full de su rival, compuesto por 2 y ases.

El festejo fue con el tradicional ‘¡Dale campeón!’ que acompaña los logros deportivos nacionales.

Franco Spitale se llevó el premio mayor de 1.250.125 dólares: “Hubo magia, algo raro pasó, estaba clarísimo para los presentes. En algún momento me sentaré a escribir. Es mi sueño desde pibe, y poder haberlo vivido y compartido así es directamente cine, no puedo más”, declaró en sus redes sociales.