Un hombre que conducía un auto de la embajada fue detenido para hacerle un control de alcoholemia pero cerró las ventanillas y se negó a salir.

Se trataba de un diplomático ruso que se atrincheró en su auto, y si no va a hacer el test de alcoholemia por lo que quedó en el lugar durante varios minutos incluso con los medios de comunicación presentes.

Pero, en medio de esa situación ya de por sí bizarra, se sumó un ruso con la camiseta de Nueva Chicago, que intentó entablar relaciones con su compatriota atrincherado.

"No entiendo qué hacen. Yo vivo en la Argentina, me gusta Buenos Aires. Es una vergüenza, no lo conozco al detenido. La policía de la Ciudad seguramente no habla ruso, por eso vengo a ayudar”, dijo.

Por eso las redes estallaron de mensajes