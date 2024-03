Evidentemente no pudo resistir la tentación. Este policía peruano es noticia por haber tomado una drástica decisión durante un operativo.

El hombre detuvo un vehículo en plena ruta y le secuestró a su conductor lo que parecía ser una bolsa de cocaína.

Pero al ver la cantidad parece que no pudo decir que no y decidió probarla, no en la boca sino que directamente se la tomó.

Claro que instantáneamente las redes explotaron con un sinfín de memes.