El reconocido cantante de cumbia 420, Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, fue denunciado por abuso sexual por la influencer Dakota Gotth.

El cantante estuvo con la joven de retomar su relación con Wanda Nara. Evelyn López, nombre real de la influencer, presentó su denuncia el jueves en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD).

"Me ponía mucha presión, me exigía estar con él", aseguró este martes en declaraciones a Cortá por Lozano (Telefe).

Previamente, indicó sobre el viaje a Mar del Plata: "Un día nos vimos y me invitó. Me pareció genial, buena onda. No me pareció extraño porque yo me rodeo de artistas, de influencers...".

“Fuimos en avión. La primera noche bien. Todo comenzó cuando yo le puse un freno a lo que él me exigía”, señaló. Y agregó: "Las peores situaciones fueron en el hotel. En el boliche la pasábamos bien. Pero cuando estábamos solos se ponía muy intenso conmigo".

Además, remarcó que "siempre hubo drogas", en todo momento del viaje.