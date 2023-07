Un cantante de música tropical tuvo que ser hospitalizado de urgencia con un disparo en la frente realizado con un rifle de aire comprimido de alta potencia. Si el balín le pegaba en el ojo pudo haber sido aún mucho mas grave.

El increíble hecho ocurrió en el barrio Bañado Norte, en la ciudad de Corrientes, mientras se desarrollaba una fiesta de 15 en el lugar. Por eso la banda tocaba para los invitados.

Pero parece que a un vecino no le gustó mucho la idea o quizá la música y empezó a los tiros contra los músicos, que en un primer momento sintieron que algo no andaba bien pero al no escuchar estruendos, parecía solo una sensación.

Hasta que el propio cantante recibió un fuerte disparo en la frente y comenzó a sangrar, por lo que el resto de la banda tuvo que parar y asistirlo.

El hombre ahora deberá ser operado para que le retiren el proyectil de la cabeza, mientras la policía busca dar con el tirador de pocas pulgas.