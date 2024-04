Un fuerte choque entre dos motociclistas y un conductor se dio en la intersección de 72 y Ruta 11, en la ciudad de La Plata.

Allí se ve como el conductor de este Renault Clio se encontraba girando de manera lícita (ya que se observa la flecha verde para realizar el giro) y colisiona con una moto que venía por el carril contrario.

Tal como se percibe en las imágenes, los motociclistas venían sin casco y continuaron a pesar de que el automóvil tenía el derecho al giro.

Pero todo cambió cuando la persona que manejaba el auto, al ver la situación se dio a la fuga y por eso ahora está siendo buscado por abandono de persona.

Los heridos fueron atendidos por el SAME y no sufrieron heridas de mayor consideración, aunque salvaron su vida de milagro al no tener el casco puesto.