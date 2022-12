La problemática de los manteros vendiendo sus productos en las veredas es sólo una de las cosas que claramente el gobierno porteño no puede, no sabe o no quiere solucionar.

Y hay momentos como fin de año en los que el tema se complica aún más y la gente reacciona.

En este caso sucedió sobre la avenida Avellaneda donde una mujer que no podía pasar por la vereda reaccionó y empezó a revolear la mercadería.

Otra persona que pasaba por el lugar la grabó con su teléfono y las imágenes se viralizaron rápidamente.