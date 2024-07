A pesar de los tiempos que corren hay muchas personas que siguen pensando que una chica trans es un hombre disfrazado de mujer y eso es lo que demostró Malvina al hablar de la supuesta ventaja de su contrincante en el juego.

Lo que hace más grave la situación es que Malvina es directora de una escuela rural por lo que tiene a cargo la educación de los chicos. Educación que evidentemente le falta.

Inés, la chica trans en cuestión, es flaquita y claramente no tiene mucha fuerza. De hecho muchas de las mujeres que participan del programa son visiblemente más fuertes que ella por lo que las declaraciones de la directora no son mas que una expresión de transfobia que no debería ser televisada.