Debido a las preocupantes recientes cifras de casos y muertes por coronavirus, el ministro de Salud, Ginés González García, advirtió que el gobierno no descarta volver a endurecer la cuarentena si se sigue manteniendo la tendencia.

Es que a los 8 fallecidos registrados el miércoles por la tarde, este jueves por la mañana se sumaron 15 más, 8 de los cuales pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires, el epicentro de la pandemia.

"Si dentro de unos días no está funcionando la apertura de actividades vamos a apretar el freno", afirmó el funcionario, aunque aclaró que en el gobierno creen que el incremento de casos no tiene que ver con la flexibilización de la cuarentena si no con la propagación del virus en las villas, especialmente en la Ciudad.

En la misma sintonía, el vicejefe porteño, Diego Santilli, aclaró que “si sigue pasando esto (por el aumento de casos), no habrá más apertura de espacios”.