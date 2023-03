Al parecer, para Robertito Funes Ugarte el abuso de menores es un tema “de la vida privada” del abusador. Al menos eso fue lo que dijo en su programa de radio con la intención de deslindar al programa y al canal del escándalo.

Corazza es uno de los panelistas habituales del programa que conduce Funes Ugarte los viernes con los exparticipantes, pero lejos de dar su opinión sobre la situación, como Santiago del Moro que pidió el peor de los castigos, Robertito aseguró que Corazza no participaba de la red de trata de menores sino que “sólo era un consumidor”.

Tal vez Robertito todavía no ha terminado de entender que sin consumidores no habría trata. Claramente no puede tratarse de la vida privada de una persona si esa persona no sólo está cometiendo un delito aberrante como el abuso sexual sino que además sus víctimas son menores de edad.