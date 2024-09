Hace pocos días Ofelia Fernández y Marcos Aramburu blanquearon que están en pareja con una serie de posteos que publicaron en las redes sociales con la intención de formalizar el romance.

Este martes los novios se cruzaron en vivo en el streaming de Gelatina, en el ciclo que conduce Pedro Rosemblat y lo tiene a Aramburu como miembro del programa.

"Hay un integrante de esta mesa que me mandaba mensajes inapropiados, como que me tira onda", lanzó ella entre risas. Y luego, ante la complicidad de los presentes, lo chicaneó al aire: "Es sensible el pibe".