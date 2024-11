Las imágenes de cómo dos ladrones golpearon y le robaron la moto al actor 'Huevo' Müller

El hecho sucedió en la intersección de las calles Alfonsín y Ayacucho, donde vive Alejandro ‘Huevo’ Müller. El actor -de 65 años- fue sorprendido por dos delincuentes que lo empujaron para que se cayera de la moto y lo golpearon.

Los delincuentes usaban una motocicleta Corven 110 negra sin patente mientras que Müller manejaba una Kawasaki 650 de color negro.

El actor no se entregó mansamente, se metió en una pelea con uno de los motochorros y sufrió una trompada en el rostro. Si bien uno de los asaltantes se escapó con la moto del actor, el otro fue reducido por los vecinos y trasladado detenido a la Comisaría Merlo 2º de la Policía Bonaerense. Allí se comprobó que es un joven de 19 años identificado como Gonzalo Uriel Angulo, con domicilio registrado también en Pontevedra.

Müller habló con A24 y contó lo que debió vivir, con el riesgo que conlleva y en su momento no midió:

“Yo estaba llegando, veo que me siguen unas motos y de confiado dije no quiero ser prejuicioso y disminuir la velocidad porque pensé que no me iba a pasar nada, pero sí. Y no paré del todo por las dudas. Pero me cruzaron la moto y ahí fue donde se baja uno de una moto, uno más grandote y me amenaza con matarme si no le doy las cosas. Yo me negué. Me negué porque vi que no tenía arma. Me pareció que no tenía arma porque así hacía el gesto y bueno, nos empezamos a pelear”.

“Me pegan unas piñas. Yo también golpeo, pero no pude contra ellos y me tiraron al suelo. Ahí suenan las motos y salen. Y en la esquina los interceptan autos porque fue un alboroto, mucho alboroto. Y los vecinos nos empezaron a seguir. Los siguieron por acá y en la mitad de cuadra lo tiran al que venía en la moto de apoyo y lo agarran”.

“No hay que hacer eso. La verdad es una locura lo que hice. No me jacto de eso. Me parece que uno puede salir mal. Si sacaban un arma ahí sí se me complicaba y me iba. No me iba a resistir”.