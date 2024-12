Teniendo en cuenta que era el velatorio de Jorge Lanata, un hombre que durante su última etapa de su vida no tuvo problemas en dar por ciertas algunas teorías conspirativas como supuestas cuentas en paraísos fiscales o que había gente que enterraba containers llenos de dinero, tal vez la presencia de este joven, que claramente no está en sus cabales, no estaba tan desubicada.

Pero lo cierto es que Ernesto Tenembaum fue a despedir a su amigo y mientras hablaba con la prensa se asustó ante el arrebato de este sujeto.