Para denunciar un hecho delictivo, y de paso lanzar una amenaza contra los asaltantes, el líder de la UOCRA, Iván Tobar, utilizó sus redes sociales para contar un violento robo que sufrió su hijo de 14 años en La Plata.

Según relató en la grabación, en la cual se muestra junto al adolescente, el menor fue atacado por dos hombres que lo amenazaron con un arma de fuego para robarle sus pertenencias.

Indignado y desafiante, Tobar se dirigió directamente a los autores del hecho: "Le robaste a un nene de 14 años, le pusiste un fierro en la cabeza, se la montaste. Hay cosas que no van, boludo. Vale todo, pero hay cosas que no valen".

Y siguió: “Mañana espero tu llamada o mensaje pidiendo disculpas”. "Si no, cacería de bruja, loco. A no quejarse, a no mariconear", lanzó.