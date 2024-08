“Por la guita que significa esto, y es tan caro a los sentimientos de mucha gente, ¿no está de más tocarles el culo en esto?” Se preguntó Alejandro Fantino dando el peor de los argumentos jamás escuchados para justificar el mantenimiento de los espacios de memoria.

Evidentemente para Fantino la preservación de la Memoria no es tan importante y si no representa mucho dinero no vale la pena cortar su mantenimiento y generar un nuevo conflicto con una parte importante de la sociedad.

Por su parte Perico Pérez demostró que no entiende nada y propuso “hacer un museo general” de la memoria para que lo vean los extranjeros. Y hasta Fantino le tuvo que explicar que los lugares que se pretenden preservar son sitios donde hubo detenciones ilegales, torturas, violaciones y asesinatos de parte del Estado, por lo que lo importante es justamente preservar esos lugares, no solo para recordar lo que allí pasó sino para evitar que vuelva a suceder.

Bueno, para Fantino, si no es mucha guita deberían mantener esos lugares, donde muchos argentinos pueden ir a aprender de su pasado y llorar a sus muertos.