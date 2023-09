No está muy claro de cuándo exactamente es el video, a quién le habla ni a quién se refiere, lo que queda claro es que este hombre que quiere ser presidente de la Nación ni siquiera deba saber que la palabra mogólico no es un insulto sino un acto de discriminación.

Lo peor es que después de la difusión de este video, que pudo haberse tratado de un momento de calentura que no justifica lo que dijo, es que el candidato no se dio el tiempo para pedir disculpas a las personas que discriminó.

Desde ASDRA, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina hace años están luchando para que la gente entienda qué es lo que está haciendo cuando utiliza ese término pero evidentemente a Milei no le llegó el mensaje, no lo entendió o, lo peor, no le importó.