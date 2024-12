En Navidad suceden cosas mágicas e insólitas. Este martes, en el marco de los controles de alcoholemia realizados en la Ciudad de Buenos Aires por Nochebuena y Navidad, fue detenido Papá Noel.

Fue en Recoleta, y justo el móvil de C5N esta en vivo. "Voy a mi casa a disfrutar. Repartí chupetines hoy y alegría a los chicos", dijo el hombre.

Y al ser consultado sobre si había dado positivo de alcoholemia, Papá Noel contestó: "Yo no tomo alcohol. Me frenaron porque me vieron lindo", sostuvo, para despertar risas en los periodistas. "No tomo alcohol, no fumo, pero sexo sí", agregó luego.

Récords en controles positivos