Un hecho realmente escabroso ocurrió en una conocida peluquería del barrio porteño de Recoleta, cuando uno de los trabajadores del local le disparó a su compañero enfrente a todo el mundo.

Tal como se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad, se genera una especie de discusión o charla entre todos los trabajadores y es ahí cuando el asesino desenfunda su arma.

Según las propias palabras del dueño de la peluquería a los medios de comunicación, no existió ninguna discusión o situación de tensión para llegar a ese desenlace.

“En un momento nosotros estábamos sentados hablando, él se acercó y dijo que quería hablar. Le dijimos que hablábamos mañana y ahí sacó el arma. Yo no lo podía creer, nunca hubo un clima tan tenso para que saque un arma. No hubo pelea, no hubo piñas. Yo me levanté, sentía frío, y le dije ‘vamos a hablar, tranquilizate’”, expresó.

Acerca del perfil del asesino, comentó: "Tenía una mirada rara, estaba como aislado. Se había rapado el pelo y estaba raro. Yo lo conocí bastante, era un tipo normal, laburaba mucho, bastante reservado con sus cosas, enfocado al trabajo 100%, a las clientas. Todavía no lo puedo creer”.

A pesar de que la policía ya realizó varios allanamientos todavía no pudieron dar con el paradero de este hombre oriundo de Santiago del Estero de 43 años, por lo que continúa prófugo de la justicia.