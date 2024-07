Franco Rinaldi aseguró que el tema de tener que bajarse de su candidatura le pareció algo injusto y hasta dijo que se arrepentía “parcialmente” de haberse disculpado.

Rinaldi se burló del abuso sexual contra Mario Massaccesi y a raíz de eso comenzaron a salir varias declaraciones suyas que denotan su homofobia y discriminación que intentó sin éxito justificar.

Finalmente Rinaldi decidió bajar su candidatura para no perjudicar a Jorge Macri pero ahora no sólo se arrepiente de eso sino también de haber pedido disculpas y hasta se comparó con el caso de Pedro Brieger porque a él si le aceptaron las disculpas. O eso cree Rinaldi ya que Brieger no ha regresado a trabajar en ningun medio.