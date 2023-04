Como lo educó Marina Calabró a Luis Majul, la demisexualidad es una orientación sexual en la que la persona no siente atracción sexual hacia los demás si no existe previamente una conexión emocional. Básicamente no se excita si no está enamorado.

Al conductor mucha gracia no le hizo esta nueva definición e intentó descalificarla señalando que esto siempre había ocurrido, luego hizo un confuso comentario sobre su propia esposa, para terminar rematando con un chiste a Caravajal, marcando que eso era lo que le pasaba.