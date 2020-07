La periodista Fernanda Iglesias contó en 'Pampita Online' que, en plena cuarentena, su esposo Pablo Nieto tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en el cerebro, dado que presentaba recurrentes dolores de cabeza.

La periodista viene de pasar días bastante movidos ya que al comienzo de la cuarentena su abuela murió a causa de un ACV y su hija presentó un cuadro de dolor de garganta y tos, síntomas compatibles con el Covid-19, aunque los médicos decidieron no hacerle el hisopado porque no presentaba fiebre.

A Nieto le dolía mucho la cabeza por lo que decidió consultar a un médico y se hizo una tomografía en la que le descubrieron una malformación que debía ser operada.

"Le hicieron una intervención quirúrgica en la que no le abrieron la cabeza, sino que entraron por un catéter por la pierna", detalló y finalmente reveló que pudo acompañarlo durante la internación. "Me dejaron estar con él. Estuvo en terapia intensiva, yo estuve un ratito y después me fui a mi casa a dormir a mi casa con mis hijos. Pero fue terrible", cerró.