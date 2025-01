Tal vez la gestión de Esteban Bullrich frente al ministerio de Educación no fue la mejor, incluso uno puede no coincidir con sus ideas y no acordar con el papel que hizo como senador de la Nación, pero lo cierto es que habría que tener algo de empatía con un hombre que está atravesando por una enfermedad que aún no tiene cura y con su familia.

Cuando a Esteban Bullrich le diagnosticaron el ELA y se dio cuenta de que no podría seguir con su labor como senador, decidió dar un paso al costado y sus compañeros lo despidieron aplaudiéndolo de pie. Incluso Cristina Kirchner le hizo un homenaje.

Pero evidentemente dentro de las filas de LLA la compasión y la humanidad son términos desconocidos y eso fue lo que demostró el biógrafo y amigo personal de Javier Milei, Nicolás Márquez.

En el piso de Duro intentaron descubrir qué fue lo que le pasó a este hombre para llegar a convertirse en el sujeto que es hoy, lleno de odio y resentimiento y sin un gramo de empatía.