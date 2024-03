Juan José Milei, tío del presidente de la nación, están en la situación desesperante y así lo contó a Gelatina en una entrevista.

El hombre, que se gana la vida repartiendo como delivery, mostró su desesperación ante las cámaras por una orden de desalojo que le llegó a su domicilio.

“Sí me voy de acá iría a la calle porque no tengo nada”, expresó el hombre, quién reveló que no votó a su propio sobrino en las últimas elecciones.

“Me considero kirchnerista”, expresó increíblemente Juan José, Quién evidentemente no recibe ningún tipo de ayuda de sus sobrinos ante la dramática situación que atraviesa.