Fernando Burlando ofreció sus servicios a la familia de Loan y evidentemente su presencia está molestando al poder ya que Cristina Pérez salió a atacarlo sin sentido alguno.

Burlando hizo lo que tenía que hacer, recorrer la zona y copiar el supuesto recorrido de Loan para ver si ven algo que la fiscalía no supo, no pudo o no quiso ver.

Pero se ve que a Cristina Pérez le molestó, de un modo demasiado exagerado, la presencia de Burlando en el lugar lo que hace pensar que hay algo que no quieren que se encuentre. Pero Cristina salió con los tapones de punta y le dijo “mamarracho”, “fantasma” y “busca cámara”. Esto último parece ser justo lo que necesita Cristina después de ser desplazada del noticiero.