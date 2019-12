La denuncia fue radicada en la Comisaría Comunal N° 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según informó el sitio M1.

La denunciante, de nombre Érica Basile, contó en una entrevista radial que el abuso sexual con acceso carnal se produjo en 2015, cuando tuvo un encuentro con el actor.

Basile dijo que el episodio tuvo lugar en la casa Rago. "Estábamos hablando de trabajo, me había prometido trabajo en limpieza o maquillaje. Yo estaba en una mala situación porque me estaba separando, estaba sola, mal. Me dijo ‘contás conmigo’”, indicó Basile en El show del espectáculo.

Pero que luego comenzó a insistirle con realizar prácticas sexuales que de las que ella no quería participar y aseguró que el actor filmó todo con una cámara.

“Yo no quería y le corrí la cámara, pero la dejó. Siguió haciendo lo que él quería. Se puso histérico y caprichoso porque yo no accedí a lo que él quiso", agregó. "Empezó a gritarme diciéndome 'para qué viniste, no sos una nena'".

El actor todavía no se refirió al tema de manera pública.