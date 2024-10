WhatsApp sigue siendo la app de mensajería más popular a nivel global, y con la proximidad de Halloween, muchos usuarios han comenzado a probar el Modo Halloween, una personalización que incluye calabazas, fantasmas y otros elementos temáticos.

Sin embargo, es importante recordar que el programa que permite esta personalización no es parte oficial de WhatsApp ni ha sido desarrollado por Meta. Aunque su uso no requiere claves de acceso ni debería afectar la cuenta, cualquier inconveniente derivado de la personalización no será atendido por el soporte oficial de WhatsApp.

Cómo activar el Modo Halloween en Whatsapp

Para personalizar tu WhatsApp con el Modo Halloween, seguí estos pasos utilizando Nova Launcher en tu dispositivo Android:

Descargá Nova Launcher: Buscá *Nova Launcher* en el PlayStore de Google e instalalo. Esta app actúa como un lanzador para personalizar tu pantalla de inicio. Establecé Nova Launcher como escritorio predeterminado: Una vez descargado, configurá Nova Launcher como tu lanzador predeterminado para acceder a sus funciones. Elegí una imagen de Halloween: Buscá en Google imágenes que te gusten con estilo de Halloween. Descargá la imagen en formato PNG para mejor calidad. Cambiá el ícono de WhatsApp: Desde Nova Launcher, mantené pulsado el ícono de WhatsApp, seleccioná *Editar*, y elegí la imagen de Halloween que descargaste. Guardá los cambios.

Cada vez que uses el lanzador de Nova Launcher, verás el ícono de WhatsApp en su versión Halloween.