La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un proceso obligatorio para todos los conductores de la Provincia y Ciudad de Buenos Aires, destinado a asegurar que los vehículos se encuentran en buen estado para circular.

No cumplir con este trámite en el tiempo establecido puede derivar en sanciones importantes, y a partir de 2024, los costos de las multas y trámites vinculados han aumentado considerablemente. Sin embargo, si realizás este trámite previo a cierta fecha, te ahorrarás una buena suma de dinero.

Cuándo es el vencimiento de la VTV en 2024

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires ha resaltado la importancia de cumplir con el calendario de vencimientos establecido según la patente del vehículo.

Si bien en los meses de diciembre y enero cualquier vehículo puede realizar la VTV, esto no modifica la fecha original de vencimiento. No cumplir con los plazos puede resultar en gastos adicionales o sanciones si el trámite no se realiza a tiempo.

El calendario de vencimientos es:

Patentes terminadas en 0: vence el 31 de octubre.

Patentes terminadas en 1: vence el 30 de noviembre.

Patentes terminadas en 2: vence el 28 de febrero.

Patentes terminadas en 3: vence el 31 de marzo.

Patentes terminadas en 4: vence el 30 de abril.

Patentes terminadas en 5: vence el 31 de mayo.

Patentes terminadas en 6: vence el 30 de junio.

Patentes terminadas en 7: vence el 31 de julio.

Patentes terminadas en 8: vence el 31 de agosto.

Patentes terminadas en 9: vence el 30 de septiembre.

Cuánto cuesta hacer la VTV en septiembre 2024

En 2024, los costos de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) han ido en aumento. En la Provincia de Buenos Aires, el precio para autos de hasta 2.500 kg es de $34.531,17, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asciende a $38.014,57.

Otros valores destacados incluyen: