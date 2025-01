Hoy en día, el estrés y el ritmo acelerado de vida son parte de la rutina diaria para muchas personas. No obstante, hay un lugar en el mundo que se destaca como la ciudad más apacible del planeta. Pero eso no es lo único interesante, ya que también ofrece salarios de hasta U$S 6000 y brinda la posibilidad de emigrar desde Argentina.

Hablamos de Reykjavik, la capital de Islandia, un destino que ofrece numerosas ventajas a quienes decidan mudarse y comenzar una nueva vida allí.

Cuál es la ciudad con mucha tranquilidad y buenos sueldos ideal para emigrar en 2025

Reikiavik, la capital de Islandia, es reconocida como la ciudad más tranquila y relajante del mundo. Este país nórdico e insular, ubicado en Europa, se distingue por sus paisajes espectaculares que incluyen volcanes, géiseres, termas y extensos campos de lava.

La tranquilidad de Reikiavik, que alcanzó 85,5 puntos en esta categoría, está estrechamente relacionada con el hecho de que Islandia es considerado uno de los países más seguros del mundo. La mayoría de los habitantes del país reside en su capital, lo que contribuye a su ambiente sereno.

Islandia también es muy valorada por los extranjeros debido a su alta calidad de vida, excelente atención médica, amplia esperanza de vida, sobresalientes niveles de educación e ingresos elevados. Además, es reconocido como el país más amigable del mundo hacia los inmigrantes.

El salario promedio en Islandia varía entre U$S 60.000 y U$S 73.000 al año, lo que equivale a un ingreso mensual aproximado de U$S 6.083. En este país europeo, los salarios son establecidos mediante acuerdos colectivos entre sindicatos y empleadores, ya que no existe un salario mínimo oficial decretado por el gobierno.

En cuanto a la jornada laboral, Islandia se rige por un estándar de 40 horas semanales, distribuidas en cinco días de 8 horas cada uno.

Los empleos más demandados son:

Energías renovables

Construcción

Pesca

Salud

Educación

Agricultura y ganadería

Servicios financieros

Cuáles son los requisitos para emigrar a Islandia en 2025