Mediante el decreto 652, el Poder Ejecutivo oficializó las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias de la AFIP para que se apliquen a partir de este mes. Se estima que aproximadamente 800 mil empleados comenzarán a pagar este tributo.

Los trabajadores con sueldos brutos de $1,8 millones, en el caso de los solteros, y de $2,2 millones, en el caso de los casados, comenzarán a pagar este impuesto con los salarios que recibirán en agosto.

Cómo hacer el trámite de Impuesto a las Ganancias en AFIP

Para completar el formulario, cada contribuyente debe hacer lo siguiente:

Ingresar al sitio web de la AFIP con su clave fiscal. Buscar el servicio interactivo Siradig-Trabajador. Allí, deberá llenar toda la información solicitada en cada una de las secciones. Luego, es necesario ir a la sección "Deducciones y Desgravaciones", donde se detallan los diferentes subtítulos relacionados con las posibles deducciones por una variedad de gastos realizados.

Es crucial no olvidar que cada vez que se ingresen datos, se debe generar una vista previa y luego seleccionar la opción para enviar la información al empleador. Este paso es fundamental, ya que si no se realiza, los cambios no se reflejarán en la liquidación del salario y las deducciones ingresadas no se aplicarán.

El sistema también permite verificar los formularios que se han enviado previamente.