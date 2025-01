Se trata de uno de los casos policiales más sonados del siglo veintiuno en nuestro país. Brenda Agüero está acusada de asesinar a cinco bebés a su cargo y de otros ocho posibles intentos de homicidio, de bebés recién nacidos que se enfermaron pero lograron sobrevivir.

Después de dos años de investigación llegó el momento del juicio oral, que se inició con la presunta autora material de los homicidios y sus tentativas, pero hay más acusados.

Son once los que deberán comparecer ante la Justicia, entre ellos médicos, autoridades del hospital y ex funcionarios del Ministerio de Salud cordobés, incluido el ex ministro Diego Hernán Cardozo.

La entrevista a la enfermera acusada