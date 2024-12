Mariana Prado es una redactora de TN a la que evidentemente le encargaron hacer una nota hablando del desplome del consumo y de que la gente no puede ni comprarse una sidra para brindar en año nuevo, pero sin mencionar la pobreza así que inventó un “cambio de hábito”.

Claramente un hábito no se hace de un año a otro ni se cambia tan rápido por lo que la nota no tiene sentido alguno ni siquiera desde lo conceptual. Pero la romantización de la pobreza de parte de los medio de Clarín no es algo nuevo y la gente ya se dio cuenta.