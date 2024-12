De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución General 5608/2024 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se ha aumentado el límite para las importaciones.

El Gobierno Nacional informó sobre un incremento considerable en los valores autorizados para adquirir bienes en el extranjero mediante el Régimen de Importación a través de Prestadores de Servicios Postales (PSP) y servicios de Courier.

Cómo comprar en el exterior con el nuevo límite informado por ARCA

El límite para importaciones se elevó de US $1.000 a US $3.000, y los envíos que no superen los US $400 estarán exentos del pago de aranceles.

Para participar en este régimen, es necesario contar con un CUIT, clave fiscal y un medio de pago habilitado para operaciones internacionales.

Los usuarios deberán registrar cada compra en el portal de ARCA, accediendo a la sección "Envíos Postales Internacionales".

Este procedimiento es obligatorio y debe completarse dentro de los 30 días posteriores a la recepción del paquete. Si no se cumple con este paso, el usuario perderá el acceso a este beneficio.

La actualización del régimen ya está vigente, y las disposiciones adicionales pueden consultarse en el micrositio "Envíos Internacionales" disponible en la página oficial de ARCA.