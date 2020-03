Osvaldo Bazán pidió chistes de humor negro sobre su muerte, y los tuve de cientos. El periodista aseguró que va a lamentar no poder leerlos una vez que muera, y en Twitter se hicieron un festín.

“Una de las cosas que más voy a lamentar cuando me muera es no poder ver los chistes de humor negro que van a tuitear. ¿Me hacés el favor y lo tuiteás ahora, así ya cuando me muera no me queda nada pendiente? Gracias. Deposite aquí su chiste de humor negro por mi muerte.”— OB on Twitter Link OB on Twitter

¿Me hacés el favor y lo tuiteás ahora, así ya cuando me muera no me queda nada pendiente? Gracias. Deposite aquí su chiste de humor negro por mi muerte”, escribió, y las redes hicieron lo suyo.

“Murió Osvaldo Bazan... El único O.B. q nunca tocó una concha... https://t.co/HO3zLJpHcB”— Pachanga® 🎩 on Twitter Link Pachanga® 🎩 on Twitter

“@osvaldobazan - Te enteraste que falleció Osvaldo Bazan? - Cómo??? Y ahora quien va a hacer Esta es mi Villa?”— Oreno on Twitter Link Oreno on Twitter

“@osvaldobazan -Mamá, murió Osvaldo Bazán. -¿Quién? -El periodista y escritor. -Ni idea. -Salía en TN y era columnista de diario "El Sol". -... -Canoso, tenía barba candado y del PRO. -No me suena. -El gordo puto que salía con Guinzburg. -Ahhhhh seeee, pobre. Estás muy desabrigado.”— Gonzalo 🐺 on Twitter Link Gonzalo 🐺 on Twitter

“@osvaldobazan Hoy nos dejó Osvaldo Bazán, transgresor, talentoso, polifacético, inconfundible.”— 🧉ЄLRЄFЄRЄNTЄ🧉 on Twitter Link 🧉ЄLRЄFЄRЄNTЄ🧉 on Twitter

“-Nos dejó Osvaldo Bazán. -Dejó twitter? -Nooo... bolú, se murió. -Uhhh... Lo contento q estaría siendo TT!”— LaBellucci on Twitter Link LaBellucci on Twitter

“@osvaldobazan —Se murió Osvaldo Bazán. —Uh, boludo, qué pijazo. —No, fue un infarto.”— Lord Gonzi on Twitter Link Lord Gonzi on Twitter

“@osvaldobazan Murió Osvaldo Bazan, el más elegante de todos”— MarceloR on Twitter Link MarceloR on Twitter

“@osvaldobazan - Te enteraste que falleció Osvaldo Bazán ? - Que va a morir ese! Se hace el muerto para que lo entierren.”— Gladys C. on Twitter Link Gladys C. on Twitter

“@osvaldobazan Hoy se murió Osvaldo Bazán. Periodista, escritor y fundador de la marca de tampones que llevan sus iniciales.”— Lucho on Twitter Link Lucho on Twitter

“@osvaldobazan Falleció Osvaldo Bazán, un tipo tan valiente que admitio al mundo escuchar el disco de Leticia Bredice. 😂”— Pablo Tevez on Twitter Link Pablo Tevez on Twitter

“@osvaldobazan @edufeiok, murió Osvaldo Bazán”— PiOpIO on Twitter Link PiOpIO on Twitter

“- Que tragedia me acabo de enterar ! Por que Osvaldo Bazan hizo eso ? Adonde está mi amiga? - Su amiga @osvaldobazan está muy bien. La que está ahi adentro es una hungara.... Es sorda! - Adonde está mi amiga? https://t.co/l4y5g3Y6O2”— Fernan Montiel © on Twitter Link Fernan Montiel © on Twitter

“@osvaldobazan - Habrá sido Osvaldo Bazán un antipatria? Sus fans salieron a defenderlo después de su muerte - Osvaldo podrá haber sido facho, imperialista, gorila, antipatria pero nunca una estrella de porno.”— Agustín López on Twitter Link Agustín López on Twitter