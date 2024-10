El dueño de Cocodrilo, Omar Suárez, estuvo como invitado en el streaming Azz para charlar con Flavio Azzaro y Duka en el programa ‘El Loco y el Cuerdo’ sobre su amistad con Diego Armando Maradona.

Sin embargo, en un tramo del programa Azzaro le preguntó por alguna persona se haya mostrado distante con el paso del tiempo y Suárez contestó de inmediato: “Demichelis”, en clara referencia al extécnico de River.

“No tuvo códigos, no tuvo respeto”, agregó el invitado y recordó que una vez le armó una fiesta, a pedido de su padre, en el boliche. "No le cobre, le armaron todo, diez puntos", detalló. "Un día estaba comiendo (en un restaurante), me acercó a saludarlo y me dio vuelta la cara".